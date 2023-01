MON i tajny dokument. Chodzi o wojnę w Ukrainie

Pilne prace nad "najtajniejszym dokumentem"

Nad jednym z "najtajniejszych dokumentów w państwie" pracuje obecnie MON - potwierdził anonimowo Onet. To samo portal usłyszał w swoich źródłach wojskowych. Gotowy dokument ma trafić do BBN i wówczas na biurko prezydenta. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy mogłoby do tego dojść, a sprawa jest pilna.