MON chce osób transpłciowych w wojsku. Anna Grodzka: to mi nie pasuje do PiS-u

Jest nowy projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej, a w nim zapis, który umożliwia pełnienie służby wojskowej osobom transpłciowym. Zaskoczył on między innymi byłą posłankę Annę Grodzką. Jestem zaskoczona. To nie może się wydarzyć - komentuje w rozmowie z WP.



Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ws. "orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach". Wynika z niego, że minister obrony narodowej chce pozwolić na służbę wojskową osobom transpłciowym.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal Defence24. Informacja oburzyła portal pch24.pl, który alarmuje o "rewolucji gender". Podkreśla też, że "brak transseksualizmu pośród schorzeń zamykających drogę do polskiej armii jest efektem nacisków gremiów ponadnarodowych".

MON w projekcie nie ukrywa, że proponowane przez niego zmiany to odpowiedź na raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na temat Polski. Jak czytamy, "w projekcie dostosowuje się przepisy do wytycznych ECRI".

Czy UE musiała interweniować, by rząd coś zrobił? - To nie jest wróg, którego sugestiom ulegamy bo się go boimy, ale organizm, w którym funkcjonujemy - tłumaczyła w rozmowie z WP była posłanka Anna Grodzka. Czy rząd też tak myśli? - Nie wiem. Jestem tak zdumiona, że nie umiem sobie wyobrazić motywacji. To mi nie pasuje do PiS-u - mówiła.

Już nie schorzenie

W projekcie zaznaczono, że transseksualizm nie będzie określony jako schorzenie czy ułomność, która powoduje niezdolność do czynnej służby wojskowej. Przypomnijmy, że do tej pory jeśli wojskowa komisja lekarska stwierdziła, że dana osoba jest transseksualna, automatycznie była jej przyznawana kategoria E. Oznaczało to uznanie jej za trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Layer 1 Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia. Analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej – transseksualizm. Niniejszy projekt eliminuje wskazany zapis i tym samym dostosowuje brzmienie rozporządzenia do wymogów Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz do regulacji zawartych w pozostałych przepisach dotyczących kwestii orzekania o zdolności do służby wojskowej MON, fragment projektu rozporządzenia

Zdziwienie i niedowierzanie

Anna Grodzka w rozmowie w Wirtualną Polską podkreśliła, że jest zaskoczona. - To nie może się wydarzyć - żartowała. Zwróciła uwagę, że inicjatywa MON to dopiero projekt. - Do realizacji daleko i myślę, że będzie trudno. Nie bardzo w to wierzę - oceniła.

Jednocześnie podkreśliła, że trzeba docenić rząd. - Oczywiście każde takie działanie, które jest antydyskryminacyjne, które nikogo nie wyklucza jest jak najbardziej pożyteczne - zaznaczyła. Jej zdaniem największe uznanie należy się osobie, która wpadła na ten pomysł. - Za odwagę. Myślę, że może się tak zdarzyć, że ten, kto to wymyślił, jeszcze pożałuje. Może góra jeszcze tego nie widziała - żartowała.