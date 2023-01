MON, biznesmeni i działka dla wojska. Opozycja żąda działań CBA i prokuratury po tekście WP

"Fatalne wrażenie". Opozycja: sprawa do pilnego zbadania

Jak dodaje polityk, to "niestety kolejny sygnał, że pieniądze w MON mogą być wydawane niegospodarnie i nieprzejrzyście". Siemoniak przekonuje, że "w normalnie działającym państwie taka operacja byłaby natychmiast przedmiotem zbadania przez służby antykorupcyjne". Zwłaszcza że - zdaniem byłego ministra - MON nie odpowiada na pytanie, czy ktokolwiek z kierownictwa MON miał kontakty z biznesmenami, którzy zarobili na transakcji. - Fatalne wrażenie robi także kręcenie MON z kwotami, niepodpisane maile itd. Tak jak politycy PiS z MON podchodzą do mediów i obywateli, tak najwyraźniej podchodzą do pieniędzy podatników - mówi Siemoniak.