Moment zestrzelenia Tu-22M3. Rosyjski bombowiec runął na ziemię

Pierwszy taki atak w trakcie trwania wojny w Ukrainie. Kijów zestrzelił rosyjski bombowiec Tu-22M3 ok. 300 km od granicy z Ukrainą w Kraju Stawropolskim w Rosji. Agencja AP udostępniła nagranie świadka tego zdarzenia. Na materiale widać spadający samolot, z którego, co chwilę buchają kule ognia. Zdjęcia i nagrania z miejsca katastrofy krążą również po platformie X czy rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie. Tu-22M3 runął na ziemię i rozpadł się na kawałki. Piloci mieli katapultować się. Reuters za stroną rosyjską podał, że piloci przeżyli atak, ale pojawiły się informacje, że dwóch z czterech pilotów zmarło. Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy twierdzi, że to jego współpraca z Siłami Powietrznymi doprowadziła do zestrzelenia rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-22M3. Zanim Ukraińcy przyznali się do precyzyjnego ataku, Rosjanie podali jedynie, że maszyna rozbiła się na polu po wykonanej misji bojowej. To pierwszy naddźwiękowy bombowiec Tu-22M3, którego Rosja straciła w powietrzu od początku wojny. Wcześniej Ukraińcy atakowali jedynie lotniska, będące bazami rosyjskich samolotów.