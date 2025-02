Moment wypadku w Toronto. Dramatyczne nagrania z lotniska

Niespokojny czas dla lotnictwa trwa. Na lotnisku Pearson w Toronto doszło do wypadku z udziałem samolotu linii Delta podczas lądowania. Agencje Reutera i AP udostępniły nagrania z momentu katastrofy i chwili po, jak do akcji wkroczyły służby. Kamera monitoringu uchwyciła dramatyczny moment, gdy samolot uderzył w ziemię i momentalnie stanął w płomieniach. Maszyna wydawała się zbyt szybko opadać do pasa startowego. W wyniku uderzenia samolot obrócił do góry nogami. Na szczęście nikt nie zginął, ale 18 osób zostało rannych, w tym trzy bardzo ciężko. Pasażerowie przyznali na łamach CNN, że po wielkim huku nagle wszyscy w samolocie znaleźli się do góry nogami. Szybka reakcja służb lotniskowych i odrobina szczęścia zapobiegły katastrofie. Władze lotniska Pearson poinformowały, że trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku. "Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku. Łącznie 18 poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitali. Bezpośrednio po wypadku przewieziono 17 pasażerów, jeszcze jedna poszkodowana osoba została przewieziona później" - podały władze lotniska Toronto Pearson na platformie X.

