Moment ataku na grecki kontenerowiec. Nagranie z Morza Czerwonego

Niepokojące nagranie z Morza Czerwonego. Jemeńscy rebelianci z ruchu Huti przyznali się do ataku na grecki kontenerowiec Tutor i opublikowali nagranie z momentu uderzenia w jednostkę. Fragment ich materiału udostępniła agencja AP. Na nagraniu widać moment potężnej eksplozji. Najpierw pierwszy z dronów bojowych uderzył w wieżę statku, następnie kolejny z bezzałogowców uderzył w sam środek. W wyniku odniesionych zniszczeń jednostka z Grecji pływająca pod liberyjską banderą, poszła na dno. To już drugi atak na kontenerowiec w ostatnim czasie na Morzu Czerwonym. Wcześniej Huti zaatakowało statek, na którym byli Polacy, ranny został jeden z marynarzy. Jak wyjaśnia agencja AP, zapewne jest to "nowa eskalacja" wspieranej przez Iran kampanii ataków na statki w ważnym korytarzu morskim w związku z wojną Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Rebelianci utrzymują, że celem ich ataków są statki powiązane z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi lub Wielką Brytanią, jednak nie jest to prawdą, co pokazuje najnowsze nagranie.