Molestowanie i mobbing w Teatrze Bagatela. Dyrektor na urlopie

Trwa śledztwo ws. molestowania i mobbingu, których miał się dopuszczać dyrektor Teatru Bagatela Henryk Jacek Schoen. - Nie nam oceniać, czy zarzuty są słuszne. Poprosiliśmy jednak dyrektora, aby na czas ich wyjaśnienia nie pełnił funkcji - poinformowała zastępczyni dyrektora ds. literackich i organizacyjnych Renata Derejczyk.



Teatr: poprosiliśmy dyrektora, by się oddalił

- Nie nam oceniać, czy są to zarzuty słuszne, do tego są powołane odpowiednie organa - powiedziała dziennikarzom podczas wtorkowego briefingu zastępczyni dyrektora ds. literackich i organizacyjnych Renata Derejczyk. Natomiast kierując się dobrem teatru, troską o zespół poprosiliśmy dyrektora, żeby na czas wyjaśnienia zarzutów oddalił się - nie pełnił (swojej) funkcji - dodała.

W piątek Schoen złożył wniosek o urlop - jest to urlop płatny, na którym pozostanie nawet do stycznia. Zastępca dyrektora ds. literackich i organizacyjnych, która zastępować będzie Schoena, zapewniła, że nie dochodziły do niej wcześniej żadne niepokojące sygnały dotyczące rzekomych nadużyć.