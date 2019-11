Tylko w WP. Skandal w Teatrze Bagatela. Oskarżenia o molestowanie

- Nie jestem fanem teorii spiskowych, urzędniczego "krycia" w tej sprawie nie było. Jeśli była zmowa milczenia, to raczej w kręgach towarzyskich Krakowa - mówi w rozmowie z WP Łukasz Gazur. Dziennikarz liczy, że sprawa z Teatru Bagateli "ośmieli inne zastraszone aktorki".

- Nie jestem fanem teorii spiskowych i nie podejrzewam, że mogło dojść do "urzędniczego krycia" Henryka Schoena. Ale już takie "krycie" mogło być w krwiobiegu towarzyskim. To taki rodzaj chronienia, który wynika z pewnej sympatii, funkcjonowania w krakowskim obiegu - mówi w rozmowie z WP.

Dlaczego zmowa milczenia w krakowskim teatrze została złamana tak późno? - To nie jest w żadne sposób inspirowane. Odpowiedź dają zresztą same dziewczyny - jedna z nich po spotkaniu z dyrektorem dostała ataku paniki. Któraś najzwyczajniej nie wytrzymała i powiedziała: dość! A za tym poszła solidarność kobieca - ocenia Gazur.

Po wybuchu afery prezydent miasta (Teatr Bagatela jest miejską sceną - przyp. red.) zgłosił nieprawidłowości do organów ścigania . Pod listem do Jacka Majchrowskiego podpisało się 7 pokrzywdzonych kobiet, jednak w ciągu ostatnich dni dołączyły kolejne. Nie jest wykluczone, że po nagłośnieniu sprawy, do grupy oskarżających dołączą kolejne artystki. Szczególnie, że na jaw wychodzą przypadki molestowania i mobbingowania innych pracownic teatru - nie tylko aktorek.

- Nie mamy żadnych narzędzi, aby usunąć dyrektora ze stanowiska. Jedyne co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca, to zalecić urlop - przyznała w rozmowie z WP rzeczniczka Jacka Majchrowskiego. - Jednak prezydent Krakowa - w osobnym wniosku do prokuratury - wystąpi o zawieszenie pana dyrektora - dodała Monika Chylaszek. Obecnie gromadzone są dokumenty, pismo do śledczych ma trafić jeszcze w tym tygodniu.