Mohamed wśród najpopularniejszych imion dla chłopców w Göteborgu. Dane Statistics Sweden

Szwedzka agencja rządowa podała dane, dotyczące najpopularniejszych imion wybieranych dla noworodków w Göteborgu w 2019 roku. Wysokim miejscem na liście może pochwalić się imię Mohamed.

Mohamed jednym z najpopularniejszych imion w Göteborgu

To właśnie tu, w 2019 roku urodziło się najwięcej Olivii, Sag, Els, Eliasów, Mohamedów oraz chłopców o imieniu Hugo.

Jeżeli chodzi o dokładne dane, to imię Olivia wybrano dla 48 dziewczynek, Saga przypadło 37 a Elsa 36 noworodkom. Wśród chłopców królował Elias. To imię wybrało 49 rodziców.

Göteborg odstaje od Szwecji

To samo dotyczy chłopców. Imię Elias, które króluje wśród chłopców w Göteborgu, w całej Szwecji lokuje się dopiero na czwartej pozycji. Nie inaczej jest z imieniem Mohamed, które w kraju znajduje się dopiero na 29 miejscu pod względem popularności. Najczęściej wybierane imiona dla chłopców i dziewczynek to Alice i Lukas.

Mohamed nabiera popularności

Imię Mohamed przebija się w rankingach popularności również i innych krajach Europy. W 2018 roku było to jedno z najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w Berlinie. To samo w 2014 roku w Oslo, gdzie imię Mohamed zaczęło wypierać lokalne imiona Jan i Per.