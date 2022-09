Mogą dostać broń. Na liście tysiące osób

"Fakt" przekazał, że aktualnie w Polsce pozwolenie na dostęp do broni wydano ponad ćwierć miliona razy. Teraz ta lista może się wydłużyć o kolejne osoby. Mowa o sędziach, prokuratorach, policjantach, żołnierzach, terytorialsach, a także funkcjonariuszach straży marszałkowskiej.

Tabloid dodał, że zmiany w przepisach to pomysł posłów, a gotowy projekt jest już w Sejmie. Teraz decyzja w tej sprawie należy do komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

W rozmowie z "Faktem" adwokat Andrzej Turczyk, który jest także członkiem zarządu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, przekazał, że to jest czwarty projekt dot. zmian w dostępie do broni.

Rozszerzony dostęp do broni? Prawnik komentuje

Ekspert wskazuje jednak, że ta inicjatywa posłów to bubel prawny. Powołał się na polskie przepisy, a także unijne, które mówią o tym, że koniecznie jest wskazanie ważnej przyczyny, aby uzyskać pozwolenie na broń.

Dostęp do broni. Co na to rząd?