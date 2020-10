Mocny wpis Romana Giertycha. Padły słowa o Jarosławie Kaczyńskim

Przypomnijmy, że 15 października 2020 roku Roman Giertych został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod zarzutem wyprowadzenia niemal 92 mln złotych z giełdowej spółki deweloperskiej. W czasie zatrzymania funkcjonariusze dokonali przeszukania domu adwokata. W trakcie czynności Giertych stracił przytomność i trafił do szpitala. - Obiecałem, że odniosę się do politycznej przyczyny mego zatrzymania. Będę to robił stopniowo, w miarę jak siły mi pozwolą - napisał na Facebooku Giertych.