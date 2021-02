Przemysław Czarnek uderza w PO i Donalda Tuska. Bezlitosny wpis

To reakcja na propozycje zaprezentowane w sobotę przez szefa PO Borysa Budkę i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski zapowiedział od poniedziałku zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem dot. likwidacji TVP Info i abonamentu RTV, ponieważ - jak mówił - "wybieramy prawdę i równe warunki w wyborach".

Inne propozycje, o których mówił Trzaskowski, to likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie go odpisem podatkowym, a także zmiana konstytucji, tak by umożliwić obywatelom odwołanie posła czy senatora.