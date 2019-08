Mocny list ws. Aleksandry Dulkiewicz. Bezpośredni apel do Kaczyńskiego

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk domaga się od przedstawicieli najwyższych władz w Polsce interwencji ws. ataków na prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Wystosował list otwarty, w którym apeluje m.in. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

List Struka to reakcja na kontrowersyjne wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego. Na początku sierpnia b. działacz opozycji zamieścił na swoim koncie na Twitterze kilka wpisów dotyczących planów miasta związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Równocześnie zaatakował w nich Aleksandrę Dulkiewicz, odnosząc się do spraw z obszaru jej życia prywatnego. Wpisy te wywołały powszechne oburzenie; prezydent zapowiedziała pozew .

Treść listu marszałka została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej miasta, a także w mediach społecznościowych. " Wydarzenia ostatnich tygodni - siłowe zawłaszczenie przez rząd terenu Westerplatte, niedorzeczne zarzuty o pronazistowskie fascynacje władz Gdańska i jego mieszkańców, bezprzykładna nagonka na prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz, wreszcie lawinowe groźby użycia wobec niej przemocy, a nawet pozbawienia życia - wszystko to nie pozwala mi dłużej milczeć (...) Przyszedł czas, aby powiedzieć: Dosyć! Są granice politycznej walki i właśnie zostały one przekroczone" - czytamy.

Struk stwierdza, że słowa Wyszkowskiego budzą "gorycz i zawstydzenie" oraz "nie mieszczą się w ramach debaty publicznej". "To eksplozja nienawiści, gotowej uderzać na oślep. Odpowiedzieć na takie słowa może tylko wymiar sprawiedliwości. Niestety - wymiar sprawiedliwości, ministrowie, odpowiednie służby - wybierają wygodne milczenie" - kontynuuje.

Marszałek apeluje do hierarchów kościoła katolickiego na Pomorzu, kierownictwa mediów publicznych i prawicowych oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Liczy też, że głos w sprawie zabierze prezydent Andrzej Duda. "Przypominam, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Ma obowiązek, by to pokazać, demonstracyjnie piętnując nagonkę ubliżającą pamięci Pawła Adamowicza (w którego pogrzebie uczestniczył) i zagrażającą życiu Aleksandry Dulkiewicz i Jej rodziny" - podkreśla.