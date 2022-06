Mocne uderzenie ukraińskiej artylerii w Rosjan. Nagranie z momentu strzału

Artylerzyści z 28 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej precyzyjnym uderzeniem zniszczyli rosyjski wóz bojowy piechoty BMP-3. Uderzenie było możliwe dzięki informacjom przekazanym przez jednostki zwiadowcze. W krókim opisie do wideo, które opublikowano na profilu 28 Brygady, nie ma informacji na temat miejsca, w którym doszło do tego uderzenia. Ukraińska artyleria, która została w sposób znaczący wzmocniona dostawą broni m.in. z USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Polski, jest w stanie zadać poważne ciosy rosyjskiemu wojsku w Ukrainie. Sytuacja armii ukraińskiej, która polega w bardzo dużym stopnmiu własnie na artylerii, Obok jednostek strzeleckich, nie można zapomnieć o roli np. dronów zwiadowczych, które namierzają najpierw pojazdy Rosjan i przekazują współrzędne celu. Jednostki artylerii nazywane są przez ekspertów ''bogiem wojny''. Nic dziwnego, gdyż to właśnie ten rodzaj wojsk często przesądzał o losach bitew i wojen.