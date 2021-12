Mocne słowa szefa Agrounii o Łukaszu Mejzie: "Najgorsza łajza polityczna"

Sprawa Łukasza Mejzy nie cichnie. O komentarz do ustaleń Wirtualnej Polski na temat wiceministra sportu poprosiliśmy Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUnii. - Najgorsza "łajza polityczna", która powinna zostać usunięta z polityki - powiedział w programie "Newsroom" WP o polityku Zjednoczonej Prawicy. - Dla mnie wyciąganie pieniędzy od ludzi chorych i niezałatwianie ich spraw, wręcz oszukiwanie, jest ciosem poniżej pasa. To musi dyskwalifikować z życia politycznego - mówił dalej Kołodziejczak. Lider AgroUnii zdradził też, że miał okazję poznać Mejzę osobiście. Jak tłumaczył, do spotkania doszło w 2019 roku podczas rozmów z Markiem Jakubiakiem i Piotrem Liroyem-Marcem. Zdjęcie ze spotkania opublikowała wcześniej Wirtualna Polska. - To było 15 minut rozmowy. (…) Chwilę wcześniej rozmawiałem i ja z nimi, ale powiedziałem, że to nie jest moje towarzystwo i ja wychodzę. To był okres przedwyborczy. Wiedziałem od razu, że prędzej czy później wyjdzie z tego niezłe szambo - stwierdził Michał Kołodziejczak, mówiąc o sprawie wiceministra Mejzy.