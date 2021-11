Mocne słowa prof. Simona. Mówi o rekomendacjach Rady Medycznej

- To była bardzo owocna rozmowa, późnym wieczorem, w niedzielę. Wymieniliśmy poglądy jako Rada - mówił w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Simon. - Przedstawiliśmy nasze propozycje rozwiązania tych trudnych spraw, jaką jest epidemia - mówił. Dodał, że należy jedynie do grupy doradczej, ale decyzje podejmuje minister i premier. - Duży wpływ mają na to [na decyzje - red.] elementy ekonomiczne, a przede wszystkim polityczne, co my mniej akceptujemy, bo zajmujemy się nie polityką, a medycyną - mówił Simon. Zdradził, że Rada rekomendowała lokalne lockdowny w zależności od sytuacji, jeszcze mocniejsze egzekwowanie przepisów oraz rozszerzanie programu szczepień. Mówił o dramatycznych wyborach, przed jakimi stoją lekarze. Więcej w materiale wideo.