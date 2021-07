Mocne słowa o TK. "To nie chodzi tylko o Polskę"

- Moim zdaniem to jest powiedzenie przez TK Trybunałowi Sprawiedliwości UE, że nie będziemy się Trybunału słuchali; nie zamierzamy nic zrobić z polskim sądownictwem; uważamy, że wszystko, co się do tej pory stało, powinno być zalegalizowane i żadne instytucje europejskie nie mają nic do powiedzenia. Taki jest skutek i brzmienie tego wyroku - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przed siedzibą TK po ogłoszeniu orzeczenia w sprawie TSUE.