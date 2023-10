Mocne słowa na wykładzie inaugurującym rok akademicki SGGW. Niektórzy opuścili salę

Krakowski jednoznacznie o TVP. "Kłamią"

I dodał, że jego odpowiedź na to pytanie brzmi "niewiele". - Rządowe media kłamią tak samo, jak niegdyś i wybielają historię, by przypodobać się wyborcom - podkreślił. Krakowski nawiązał również do oskarżeń Zbigniewa Ziobry wobec Agnieszki Holland, którym wtórował Mateusz Morawiecki. Również Andrzej Duda wyrażał się niepochlebnie o "Zielonej Granicy".