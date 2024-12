"Przekażę do prokuratury". Pomaska pokazała umowę z Nawrockim

- Mam tu umowę Pawła Sz. z Karolem Nawrockim - ogłosiła w TVN24 Agnieszka Pomaska. Kontrakt dotyczył sprzedaży odzieży patriotycznej za 78 tysięcy złotych. - Ja tę umowę przekażę do prokuratury - zapowiedziała posłanka.

Pomaska podkreśliła, że istnieją poważne podejrzenia, co do wydatkowania środków publicznych przez firmy współpracujące z PiS, w tym Red is Bad.