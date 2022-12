Mocna odpowiedź USA na działania Korei Północnej. Broń jądrowa nad Azją

Korea Północna dalej stosuje agresywną politykę wobec Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. W niedzielę południowokoreańskie służby wywiadowcze zaobserwowały kolejny wystrzelony pocisk w kierunku Morza Japońskiego, podczas gdy Pjongjang stwierdził, że były to testy "satelity szpiegowskiego". Natomiast w poniedziałek siostra Kim Dzong Una wyśmiała potencjał militarny USA i Południa, na co błyskawicznie zareagowali Amerykanie. Tym sposobem nad Koreą Południową znalazły się najnowocześniejsze bombowce B-52 zdolne przenosić ładunki jądrowe, a także myśliwce F-22, które będą teraz stacjonować w bazach na Półwyspie Koreańskim. To element wspólnych manewrów wojskowych USA i Korei Południowej, które są pokazem siły w regionie. Ćwiczenia mają udowodnić Korei Północnej, że Seul nie zostanie bez wsparcia w razie ewentualnego ataku ze strony Kim Dzong Una.