Mobilne punkty szczepień na COVID. "To jest wypaczenie"

Gościem programu "Newsroom WP" był dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Lekarz w rozmowie odniósł się do pomysłu mobilnych punktów szczepień, w których realizowane mają być iniekcje przeciwko koronawirusowi. - Ja bardzo cieszę się, bo ten pomysł próbowałem promować od samego początku - przyznał medyk. Gości Agnieszki Kopacz przyznał jednak, że koncepcja w ostatnim czasie została jednak zmieniona. - Autobus szczepionkowy powinien trafić do najmniejszych miejscowości, do gmin i powiatów, gdzie nie ma dużych punktów. (...) [Ludzie z mniejszych miejscowości - przyp. red.] mają problem z dojazdem do dużego miasta, mają problem z zadzwonieniem, ze znalezieniem sobie punktu szczepień, a na ich terenie nie ma lekarzy rodzinnego, który prowadzi szczepienia - przekazał dr Grzesiowski. - To nie ma być drive-thru. (...) My musimy zorganizować dotarcie ze szczepionką do najbardziej odległych i wykluczonych komunikacyjnie miejsc w Polsce - dodał ekspert ds. COVID-19.

Rozwiń