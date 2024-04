Młody lekarz odłączył aparaturę. Usłyszał zarzut zabójstwa pacjenta

Do zdarzenia doszło 9 stycznia. 27-letni Andrii K. pochodzący z Ukrainy pracuje od dwóch lat jako rezydent w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Specjalizuje się w anestezjologii. To on zajmował się 86-letnim mężczyzną. Pacjent trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Przeszedł operację usunięcia jelita cienkiego z powodu zatoru tętnicy. Po zabiegu jego serce się zatrzymało. Rezydent stwierdził zgon pacjenta i zdecydował o odłączeniu aparatury podtrzymującej życie.