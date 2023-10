Młody działacz PiS będzie miał kłopoty? Pisze, że "się nie boi"

Kontrowersyjny wpis w ciszy wyborczej. Na zdjęciu było widać odpowiedzi

Decyzja o złożeniu zawiadomienia ma związek z tweetem "młodej gwiazdy PiS". Szafarowicz zamieścił w serwisie X (dawniej Twitter) wpis ze swoim zdjęciem nad urną wyborczą z wyraźnie widoczną kartą do referendum z zaznaczonymi odpowiedziami. Na zdjęciu może zauważyć, że na wszystkie pytania referendalne odpowiedział "nie", czyli tak, jak wzywał do tego PiS. Bloger podpisał tweeta: "Z miłości do Polski" i dołączył do niego biało-czerwoną flagę.