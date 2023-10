Misja tworzenia nowego rządu. Miller pewny, co zrobi Duda

- Nie zdziwię się, jeśli po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, prezydent Duda powierzy funkcję tworzenia rządu przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził były premier Leszek Miller w programie Tłit Wirtualnej Polski. Polska konstytucja nie zawiera zapisów twierdzących, że ugrupowanie, które wygrało wybory parlamentarne ma misję utworzenia nowego rządu. Nad Wisłą jest to jednak już stary zwyczaj i zdaniem Millera prezydent Andrzej Duda wkrótce powierzy te zadanie politykom PiS, ale wcale nie musi się ono udać. - Dudzie będzie trudno wytłumaczyć swoim kolegom, że postąpił inaczej, skoro PiS ma największy klub w sejmie i ma najwyższy udział procentowy w tym zwycięstwie. Ma jednak świadomość, że ta misja może się nie udać - zaznaczył poseł Parlamentu Europejskiego. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, PiS może mieć problemy w utworzeniu rządu, ponieważ na ten moment opozycja ma zdecydowanie większa siłę w Sejmie. Z tego powodu po nieudanej próbie do gry wkroczą kandydaci innych ugrupowań. - Po co to robić, Duda prawdopodobnie to zrobi, by mieć czystą kartę wobec swojej partii i swoich kolegów. Powierzyłem wam misję tworzenia rządu, a to że wam się nie udało, to już nie moja sprawa - ocenił Miller, co może stać się w najbliższym czasie w polskiej polityce.