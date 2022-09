Misja DART, czyli test obrony planetarnej. NASA sprawdza, czy obroni Ziemię przed asteroidami

Misja DART NASA. Jak wygląda jej plan?

Double Asteroid Redirection Test ma odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie zmienić tor lotu asteroidy poprzez celowe zderzenie kinetyczne obiektu z sondą kosmiczną. Datę zdarzenia wybrano celowo - do uderzenia ma dojść w okresie, podczas którego asteroida zbliży się do Ziemi na tyle, by możliwa była jej obserwacja poprzez teleskopy.