Minus 29 st. C. wynosiła temperatura odczuwalna na Suwalszczyźnie

A jaka pogoda w innych rejonach Polski?

Zachmurzenie w środę występuje w całej Polsce. Miejscami pojawiają się opady śniegu. Na południu również deszcz ze śniegiem, przechodzący od zachodu w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. W Sudetach Zachodnich możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C do 1 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej jedynie na północnym wschodzie około minus 4 st. C. Miejscami występują zawieje i zamiecie śnieżne.