Ministrowie szantażowali się nawzajem? "Taka świadomość w rządzie była"

Bliski współpracownik Jarosława Gowina Michał Wypij na komisji ds. wyborów kopertowych zeznał, że Mariusz Kamiński wpadł w furię podczas jednego ze spotkań. B. szef MSWiA miał wówczas powiedzieć, że blokowanie przez gowinowców wyborów kopertowych to działanie antypaństwowa i powinni trafić do więzienia. - To jest ciekawy wątek, że ktoś myślał o wsadzaniu do więzienia za to, że ktoś powiedział "słuchaj, nie da się zorganizować wyborów" - powiedział Dariusz Joński w programie "Tłit" WP. Podkreślił, że "taka świadomość w rządzie była". - To jest pytanie dlaczego minister Kamiński szantażował i wręcz mówił o więzieniu wobec osoby, która miała inne zdanie - powiedział szef komisji. Joński dodał, że o tej presji informował również Jarosław Gowin. - Zaprosił go minister Ziobro, który mówił, że jak nie poprze wyborów kopertowych, będzie musiał użyć prokuratury - przekał gość programu.