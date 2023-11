Ministrowie powinni oddać odprawy? Jest głos z PiS

Ministrowie z nowego rządu Mateusza Morawieckiego powinni oddać odprawy? Pomysł komentował w programie "Tłit" były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński (PiS). Przyznał, że odprawy, które zostaną wypłacone ministrom, są znaczne w porównaniu do średniej krajowej. Zaznaczył jednak, że warunki prawne, w ramach których pracują członkowie rządu, niespecjalnie różnią się od zasad dotyczących osób zawierających umowy o pracę. - Nie przypuszczam, by ktokolwiek wszedł w skład rady ministrów, by pobrać odprawę (…). Ja stoję na stanowisku, że nie należy dysponować pieniędzmi innych ludzi. To jest każdorazowa decyzja, każdego z tych osób. Nie uważam, żebym był pozycji do tego, żebym nakłaniał kogokolwiek do oddania uczciwie zarobionych pieniędzy - stwierdził. - Nie wiem jaka jest tradycja, jeśli chodzi o polska politykę w tym obszarze. Myślę, że warto to sprawdzić - dodał.

