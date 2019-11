Ministrem sportu będzie kobieta? Rzecznik PiS Radosław Fogiel komentuje

Co będziemy No to jest nazwisko które ogłosi pan premier to jeszcze nieco cierpliwości Wszyscy naprawdę jest to że to prezes Kaczyński na namawia czy też oczekuje że to będzie kobiet Panie redaktorze Ja myślę że to będzie przede wszystkim kompetentna Wiem że pan premier coś dzisiaj chyba mówił o tym że że będzie to To czy chce się z kobietą czy mężczyzną jest dom W przypadku ustanowił Rządowy No akurat znaczenie drugorzędne