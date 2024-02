Ministra uderza w politykę senioralną PiS. "Obszar bardzo zaniedbany"

Okła-Drewnowicz podkreśla, że nie będzie to gotówka "do ręki" dla seniora. Pieniądze z bonu mają trafić do samorządu, który ma zając się organizacją opieki dla seniora. - Bon senioralny to konkretna usługa, usługa opiekuńcza i samorząd będzie czuwał nad organizacją tej usługi. Samorząd dostanie na to pieniądze, ale to będzie pieniądz, który będzie mógł przeznaczyć tylko wyłącznie nad zorganizowanie usługi - powiedziała ministra.