Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada opozycji. "Nieprawdziwe zarzuty"

Resort sprawiedliwości wyjaśnia w oświadczeniu, że posłowie Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz i Arkadiusz Myrcha zwrócili się o dostęp do dokumentów Funduszu Sprawiedliwości, ale nie pojawili się, żeby zapoznać się z materiałami. "Takie zachowanie jest wyrazem lekceważącego podejścia do znaczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem" - stwierdza w komunikacie Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, zarzucając parlamentarzystom opozycji "nieodpowiedzialną walkę polityczną".

"Politycy związani ze sztabem wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wykorzystali w kampanii wyborczej dramat ciężko skrzywdzonych w przeszłości kobiet. Nie przyjmowali do wiadomości próśb - zgłaszanych przez nie same - by zostawić je w spokoju. Wysuwali oskarżenia, jakoby obecny Fundusz Sprawiedliwości ponosił odpowiedzialność za sytuację matki i córki. Nieprawdziwe zarzuty powtarzają również po wyborach, nie próbując nawet ich zweryfikowania" - głosi oświadczenia MS.