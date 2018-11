Ministerstwo Sprawiedliwości nie wykonał wyroku sądu. Został ukarany grzywną

Ministerstwo sprawiedliwości nie zastosowało się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z tym, zostało ukarane grzywną w wysokości 500 zł. Kara nie została jeszcze zapłacona.

Całą historią oburzony jest Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog, która stoi na straży prawa do informacji. - To skandal. Nie pamiętam, aby w przeszłości organ państwowy na tak wysokim, ministerialnym szczeblu nie wykonał prawomocnego wyroku sądowego. To pokazuje jak rządzący traktuje trzecią władzę. Istnieje podstawa do tego, aby pociągnąć ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej. I to z dwóch paragrafów - wyjaśnia.