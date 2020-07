Ministerstwo reaguje ws. rodziny z Holandii. Rodzice uciekli do Polski z autystycznym dzieckiem

W końcu Conard i Katya den Hertog zdecydowali się uciec z dzieckiem z Holandii, by zapewnić mu rehabilitację i terapię. Wybór padł na Polskę. W poniedziałek pełnomocnik rodziny Bartosz Lewandowski przekazał polsatnews.pl, że za rodzicami wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

W sprawę zaangażowała się warszawska policja, jednak rodzice nie chcą być doprowadzeni do prokuratury przez funkcjonariuszy. Zamierzają dobrowolnie stawić się u śledczych tak, by ich syn trafił do rodziny zastępczej.