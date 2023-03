Minister Ziobry zaśpiewał dla Donalda Tuska. Wybrał Wodeckiego

Wiceprezes Solidarnej Polski był gościem Patryka Michalskiego w programie "Tłit", w którym rozmawiano o aferze mailowej z ministrem Michałem Dworczykiem, a także o Trybunale Konstytucyjnym i nadchodzących wyborach. Pod koniec rozmowy padło jednak pytanie o płytę z utworami Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu ministra, która niebawem ma zostać wydana. Michał Wójcik zdecydował się zaśpiewać w studiu Wirtualnej Polski. Wybrał jednak fragment utworu innego twórcy. Była to piosenka "Opowiadaj mi tak" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, którą zadedykował... Donaldowi Tuskowi. Wiceprezes Solidarnej Polski zaśpiewał fragment utworu o opowiadaniu bajek. Stwierdził w ten sposób, że lider PO "opowiada różne historie i kłamie". Minister przyznał, że nagrywa płytę z utworami Krawczyka, "bo obiecał to wielu osobom". - Po nagraniu piosenek świątecznych mam wiele propozycji. Zapraszam na najbliższy koncert do Lędzin - dodał.