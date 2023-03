Minister Ziobry unikał odpowiedzi. Był pytany o TVP

Politycy Solidarnej Polski wrócili do TVP? Co się wydarzyło, że nastąpiła zmiana? Między innymi o to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Patryk Michalski pytał wiceprezesa ugrupowania Zbigniewa Ziobry, który wczoraj był gościem TVP. Minister Michał Wójcik unikał jednak jednoznacznej odpowiedzi. - Bardzo dobrze, że lider Solidarnej Polski został zaproszony do Telewizji Polskiej, miał do wyjaśnienia ważne, aktualne kwestie - stwierdził Wójcik. Dopytywany, jakie są powody zwrotu TVP w sprawie zapraszania do studia przedstawicieli jego ugrupowania, unikał odpowiedzi na pytania. - To nie jest kwestia, że się pogodziliśmy z kimkolwiek - dodał. - Fakt, że przez dłuższy czas nie bywałem zapraszany do TVP, ale już ostatnio byłem gościem wieczornej rozmowy - przyznał minister. Wciąż nie chciał odpowiedzieć, jakie są kulisy zmiany tego trendu.