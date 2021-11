Minister uderza w Merkel. "Popełniła błąd"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała w poniedziałek telefonicznie przez 50 minut z Aleksandrem Łukaszenką. Tematem były kwestie związane z kryzysem migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni wcześniej odbyła podobną rozmowę z Władimirem Putinem. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski minister w KPRM Michał Wójcik. - Z tego, co wiem, Niemcy uprzedzili o rozmowie z Łukaszenką. O ile wiem, poinformowali także, jaki był przebieg tej rozmowy - podkreślił. - Wiem, że w rozmowie padało raczej, że to jest "pan Łukaszenka", a nie "pan prezydent Łukaszenka". Bo wiadomo, że w tle pojawia się kwestia uwiarygodnienia tej osoby, wiadomo, jakie były wybory i jak one przebiegały - podkreślił. - Natomiast uważam, że to błąd - kontynuował Wójcik. - Pani Angela Merkel jest najbardziej wpływowym politykiem świata, z ogromnym doświadczeniem, i uważam, że na koniec swojego funkcjonowania na funkcji kanclerza popełniła po prostu błąd. Tak się nie powinno robić - stwierdził.