Minister rolnictwa o fake newsach. Powołuje się na służby

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których rzekomo widać transport ze zbożem z Ukrainy. "Z informacji, które do mnie dotarły wynika, że do czwartku włącznie będą wjeżdżały pociągi. Firmy dorabiające się na zbożu z Ukrainy ciągle realizują podpisane umowy" - to słowa lidera AGROunii Michała Kołodziejczaka, który odniósł się do jednego z tych filmów.