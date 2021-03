Minister Przemysław Czarnek chwali się efektami diety. "5,5 kilograma. A to nie jest moje ostatnie słowo"

"Fakt, że minister do najszczuplejszych nie należy (najdelikatniej rzecz ujmując) nie oznacza, że mamy zaakceptować problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ale ok. Dając przykład minister do kwietnia też będzie lżejszy - min. 5 kg. Dobrego dnia życzę wszystkim" - potwierdził zobowiązanie na swoim profilu na Twitterze.

- Mam nadzieję, że to widać, przynajmniej troszkę, bo przecież po to też to robię, chociaż dla zdrowia w szczególności. 5,5 kilograma na przestrzeni trzech tygodni to jest rezultat na dzisiaj, ale to nie jest moje ostatnie słowo - odparł w czwartek Czarnek zapytany o efekty odchudzania.