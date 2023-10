Minister ostro o kierowcy bmw. "Bezmyślny idiota"

- Poinformowaliśmy władze tureckie, potrzebna była zgoda ministra sprawiedliwości Turcji na bezpośrednie zatrzymanie go na tym terytorium. Niestety godzinę za późno dostaliśmy tą zgodę, a on już był w samolocie i leciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - wyjaśnił.