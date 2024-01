Minister mówi, co odkryła w instytucjach. "To zostało natychmiast ścięte"

Zaznaczyła, że nie we wszystkich instytucjach sytuacja była taka sama. - W KZN-ie to było tak jak to nazwałam Krajowy Zasób Niegodziwości, to co się tam działo. PARP to jest instytucja pracująca, bardzo wiele, rzetelnie, ciężko pracujących ludzi. Tam powinno być lepiej - powiedziała i zaznaczyła, by nie stawiać na równi sytuacji w tych dwóch instytucjach.