Wideo Najnowsze koronawirus + 2 Piotr Muellertłit oprac. Anna Kozińska 23 min. temu Minister Michał Woś zarażony koronawirusem. Koledzy z pracy świadomie do niego nie dzwonią - Na szczęście takiej informacji nie mamy - powiedział w programie WP "Tłit" rzecznik rządu. W ten sposób odniósł się do pytania" "czy poza... Rozwiń w rządzie pamiętam że były robione … Rozwiń Transkrypcja: w rządzie pamiętam że były robione to testy nie nie Wszyscy wrócili do pracy niektórzy są na kwarantannie Czy oprócz Ministra Zdrowia kogokolwiek stwierdzono jeszcze pozytywy ministra środowiska stwierdzono jeszcze pozytywny test na koronawirusa nie takiej informacji nie mamy na szczęście w tej chwili żadnej w związku z tym to jest jedna osoba która z członków rządu jest w tej chwili chora Mam nadzieję że tak będzie oczywiście to się sytuacja może w każdej chwili Każdy z nas jest narażony dlatego każdy obywatel związku z tym tutaj nie znamy nie zmiany dnia w którym niestety może się okazać że jest sytuacja inna powiedział pan że każdy z nas jest jak on sobie wyobraża obrady sejmu w przy pełnym składzie w przyszłym tygodniu No tutaj Oczywiście trzeba będzie zastanowić się nad rozwiązaniami logistycznymi Które zapewnią taką możliwość jak rozumiem w tej chwili trwają dyskusję na ten temat są możliwość imiennego przeprowadzonego na przykład do różnego rodzaju możliwość techniczne które trzeba będzie najprawdopodobniej zastosować i faktycznie na zapewnić bez tak aby nie doszło do żadnych zakaźnych ale jednocześnie to jest bardzo ważne przeprowadzić się ten pakiet zmiany ustawowych ten pakiet antykryzysowy bo on niestety no ma charakter ustawowy skonstruowane są przepisy prawa że jak tego typu rozwiązania można tylko zgodnie z konstytucją wprowadzać w formie Ustaw a nie w formie innych aktów prawnych Ale to w takim razie skoro są tego typu konieczne środki bezpieczeństwa to jak na przykład wtedy mogą uczestniczyć ci posłowie którzy już w tej chwili są objęci obowiązkowo kwarantannę panie redaktorze Z tego co wiem W tej chwili Właśnie trwają dyskusję na ten temat jak to zorganizować można też dokonać korekty w regulaminie Sejmu tak aby aby taka możliwość głosowania była może ja akurat no nie jestem prezydium sejmu w związku z tym w mam tylko taką informację że dyskusję na ten temat tych trwają na pewno musimy zapewnić takie możliwości aby aby mogło być przyjęte to pokazuje też jak to jest trudna sytuacja sytuacja nieprzewidziana bo to jest problemy parlamentów w wielu krajach na świecie Dokładnie identyczny jak i my dzisiaj mamy w polu jestem w stałym kontakcie z ministrem środowiska jak on się czuje jak on przychodzi tą chorobę nie Ja nie dzwonię do pana ministra Uznaliśmy z Play z kolegami że rodzina będzie nas na bieżąco Ewentualnie informować o tych sytuacjach chcemy aby pan minister miał czas na leczenie i uważamy że nie należy mu w tej chwili przeszkadzać to jest trudny czas dla każdej osoby zarażonej w Polsce w tej chwili mamy ich ponad 200 dlatego otoczmy te osoby szczególną opieką ale też pewnego rodzaju spokojem tak aby po prostu nie pytać cały czas o to coś u nich dzieje niech to rodzina o tym decyduje i wspiera ewentualnie wtedy info jest potrzebna jakakolwiek pomoc