"Minister kłamie". Błaszczak apeluje do MON

Prace nad raportem ws. rakiety NIK skończył w lipcu 2023 roku. Dokument trafił następnie do MON. Resort pod przewodnictwem Błaszczaka wydał wówczas komunikat, w którym napisano, że dokument "potwierdza to, co minister Błaszczak mówił publicznie: 16 grudnia 2022 r., ani później, minister nie był informowany przez Dowódcę Operacyjnego ani Szefa Sztabu Generalnego o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani upadku rakiety".