Minister Emilewicz o swojej przyszłości w UE. Padła deklaracja

- Ja się bardzo dobrze czuję w miejscu, w którym jestem. Mam jeszcze kilka tematów do dokończenia przed jesiennymi wyborami - zapewniła na antenie Polsat News Jadwiga Emilewicz. Minister przedsiębiorczości i technologii była wymieniana jako jedna z kandydatek PiS do roli komisarza UE.

Jako jedną z faworytek do objęcia tej funkcji w Brukseli typował ją wicepremier Jarosław Gowin. - Ona jest znakomicie przygotowana. To nie tylko moja opinia, ale i wielu międzynarodowych ekspertów. Trzeba jednak pamiętać, że Jadwiga Emilewicz nie jest członkiem PiS, tylko wiceprezesem Porozumienia. Spodziewam się, że PiS będzie chciał wskazać komisarza z grona własnych polityków lub związanych z tą partią ekspertów - ocenił.

Minister przedsiębiorczości i technologii ujawniła, że wciąż nie ma porozumienia co do obsady unijnych stanowisk. - Dzisiaj jedyni kandydaci których znamy to są kandydaci wystawiani przez największe grupy, rodziny polityczne w europarlamencie. Ale porozumienia jeszcze nie ma. Jest jeszcze czas żeby się zastanawiać nad tym, kto będzie kandydatem z Polski. Myślę, że to będzie zależne od tego jakie to będzie portfolio - podkreśliła.