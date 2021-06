Minister edukacji przyjeżdża na galę. Niepełnosprawne dzieci odesłane do domów

Rodzice dzieci: Goście ważniejsi od dzieci

Sprawę skomentowali rodzice dzieci uczęszczających do szkół w Łukowie. - Bardzo źle się poczułam, gdy dowiedziałam się, że moje dziecko nie może być na uroczystości. To nie w porządku. Co z tego, że nie mówi i nie chodzi? Ale czuje, uwielbia obecność w szkole, towarzystwo innych dzieci. Szkoła specjalna nie powinna pokazywać, że są dzieci lepsze i gorsze. A tak to niestety wygląda - powiedziała jedna z matek cytowana przez TOK FM.