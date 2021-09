Wstydliwa nominacja ministra Czarnka. Przebił dinozaury Ewy Kopacz?

- Małżeństwo to jest termin, który jest zastany przez nas jeszcze z czasów prawa rzymskiego. Od tysięcy lat oznacza związek kobiety i mężczyzny. My to wszyscy wiemy - skomentował szef polskiego resortu edukacji i nauki. Dodał przy tym, że "rodzic to jest ten co zradza potomstwo" i podkreślił, że mogą to zrobić jedynie pary, które składają się z kobiety i mężczyzny.