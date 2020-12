Minister chce wstrzymać wydanie 8-latka Holendrom. "To jest niebezpieczne dla tego dziecka"

Minister Michał Wójcik wystąpił do Prokuratury Krajowej o wstrzymanie wykonania orzeczenia o wydaniu Holendrom 8-letniego autystycznego dziecka małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które szuka azylu w Polsce. W Wigilię zdecydował o tym polski sąd. - To jest bardzo ciekawa historia. Uciekali niby z kraju praworządnego do niby niepraworządnego. Na podstawie donosu sąsiada dziecko zostało odebrane i umieszczone w takim domu dziecka - tłumaczył w programie WP "Tłit" minister Michał Wójcik. Polityk Solidarnej Polski dodał, że polski rząd "zrobi wszystko, żeby to dziecko nie opuściło terytorium Polski, bo to jest niebezpieczne dla tego dziecka". - Taka jest sprawiedliwość, o to chodzi (…). Możemy się plecami odwrócić i powiedzieć nic nas to nie obchodzi - ale nas to obchodzi. Taką mamy filozofię - podkreślił.

