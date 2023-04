Minister apeluje do Polaków: nie kupujcie tego na komunię

ASUS ExpertBook - co to za laptop? Ile kosztuje?

Jak informuje minister cyfryzacji, na zakup laptopów dla uczniów klas czwartych rząd przeznaczy ponad 1 mld 100 mln zł. "Jest to największy tego typu przetarg w Europie". Cena jednego komputera ma wynieść 2 952,00 złotych - co przewyższa początkowe założenia, na które zwracał uwagę portal money.pl. "Według szacunków rządu koszt programu wyniesie 760 mln zł plus VAT. Średnia wartość laptopa wynosi 2054 zł" - poinformował serwis w marcu 2023 roku.