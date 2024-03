Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku – na co muszą być gotowi przedsiębiorcy?

Tyle teorii, przejdźmy do liczb, bo to one są dla Ciebie najcenniejszą informacją. Od 1 stycznia 2024 minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto. Z kolei od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł brutto. Dla pracodawcy waloryzacja ta oznacza oczywiście wzrost kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracownika. Jak to wygląda w zestawieniu z rokiem poprzednim?