Mimo oskarżeń o popełnienie 186 przestępstw proces Zbigniewa S. ponownie nie ruszył

Na początku czerwca br., Zbigniew S. został sprowadzony z Holandii do Polski na podstawie 7 listów gończych. Trafił do warszawskiego aresztu na Białołęce. Tylko w ubiegłym tygodniu postawiono mu zarzuty w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym wyłudzenia nieruchomości wartych ok. 5,5 mln zł. Dodatkowo przedstawiono mu zarzut wyłudzenia 2 mln zł podatku VAT.