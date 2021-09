Miller ostro o Ziobrze. "Wielu osobników z filmowych komedii pomyłek"

Leszek Miller odniósł się do batalii dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy. - Jeżeli polski rząd nie zmieni swojego nastawienia i jeżeli premier nie wycofa wniosku z Trybunału Konstytucyjnego, który ma ostatecznie stwierdzić, że Polska nie podlega orzeczeniom TSUE i nie przyjmuje faktu, iż prawo europejskie jest nadrzędne, to te pieniądze zostaną zawieszone - wskazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski były premier. Na uwagę, że minister Ziobro stwierdził, że trwa wojna hybrydowa z Unią Europejską, Leszek Miller odpowiedział: "chyba nikt poważnie nie traktuje enuncjacji (deklaracja rządowa - przyp. red.) pana Ziobry". - W tym rządzie jest bardzo wielu osobników z filmowych komedii pomyłek. Niewątpliwie pan Ziobro do takich należy - podkreślił gość WP. - Nie wiem na co premierowi Morawieckiemu pozwoli jego prawdziwy szef, czyli Jarosław Kaczyński i jakie plany ma Jarosław Kaczyński. Problem jest taki, że wicepremier od spraw bezpieczeństwa zapadł się pod ziemię i nie istnieje w ostatnich tygodniach - powiedział Leszek Miller.